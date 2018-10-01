Прокуратура подтвердила законность внеочередного заседания гордумы Тольятти

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Прокуратура Тольятти подтвердила правомочность проведенного в понедельник внеочередного заседания местной гордумы. Об этом сообщила пресс-служба гордумы Тольятти.

В единый день голосования 9 сентября в Тольятти был избран состав гордумы нового, седьмого созыва. Вместе с тем в понедельник в Тольятти состоялось внеочередное заседание гордумы предыдущего, шестого созыва. В связи с этим часть избранных депутатов нового созыва заявили о нелегитимности проведения заседания гордумы предыдущего созыва.

"Зампрокурора Тольятти Ирина Мазур дала оценку правомочности заседания. Она сообщила, что полномочия депутата прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва. Таким образом, полномочия шестого созыва думы не прекращены", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается в сообщении, днем начала работы думы является день проведения первого заседания. Первое заседание думы нового созыва назначено на 5 октября.

В ходе внеочередного заседания в понедельник депутаты рассмотрели пакет поправок в городской бюджет, касающийся программы мероприятий по празднованию 50-летия выпуска первого вазовского автомобиля, а также внесли корректировки в регламент гордумы. Согласно утвержденной поправке, для внесения изменений в регламент гордумы теперь понадобится две трети голосов депутатов, а не простое большинство голосов.

По итогам прошедших 9 сентября выборов представители КПРФ получили 17 из 35 мест в думе Тольятти, представители "Единой России" - 13 мест. В думе Тольятти предыдущего, шестого созыва большинство мандатов у представителей "Единой России".