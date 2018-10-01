Посольство РФ: тори есть что скрывать, если они боятся сотрудничества с РФ по Солсбери

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Правительству Консервативной партии Великобритании есть что скрывать, раз оно боится открытого сотрудничества с Россией по инциденту с отравлением в городе Солсбери. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

"В случае с инцидентом в Солсбери мы имеем дело с безответственной позицией британских властей, которые без каких-либо объяснений отказываются от взаимодействия с Россией в расследовании отравления двух российских граждан на британской земле. Более того, следствие ведется нетранспарентно, обстоятельства засекречиваются, всю информацию от британской стороны мы получаем в виде информационных вбросов и утечек в британских СМИ. Все это мы воспринимаем как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества. Это объективная реальность, которую невозможно спрятать за эмоциональными призывами "противостоять агрессивной России", - сказал пресс-секретарь.

На просьбу отреагировать на антироссийские высказывания главы британского МИД Джереми Ханта, прозвучавшие в минувшее воскресенье во время первого дня работы ежегодного съезда британских консерваторов, представитель дипломатической миссии РФ заявил, что у посольства "нет ни малейшего желания комментировать очередные агрессивные выпады мининдел Великобритании" в адрес РФ, которые, как подчеркнул дипломат, "не имеют ничего общего с реальностью".

Выступление Ханта на съезде тори

В упомянутом выступлении на съезде Хант заявил, что России придется платить высокую цену, если она не будет придерживаться международных правил. Как подчеркнул глава британской дипломатии, мартовский инцидент в Солсбери стал первым в истории случаем применения такого оружия на британской территории, и что за ним, якобы, стоит Россия.

Говоря о вызовах, которые стоят сейчас перед Великобританией и Западом в целом, Хант снова упомянул Россию, которая, по его словам, "переступила границы Украины и Грузии так, как будто этих границ не существует". Он также назвал сирийский режим марионеткой в руках "подобных России стран", вновь обвинив Дамаск в использовании химического оружия против гражданского населения. По мнению главы британской дипломатии, отстаивать демократический миропорядок перед лицом подобных угроз "можно только с позиции силы".

Об отравлении в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, вместе со своей дочерью Юлией подвергся в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.

В минувший четверг сообщалось, что британская газета The Daily Telegraph назвала настоящее имя человека, который подозревается в отравлении экс-полковника ГРУ, осужденного в России за шпионаж, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждению издания, под именем Руслан Боширов скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига, награжденный госнаградами.