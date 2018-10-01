Россия призвала все страны подписать предложенный Казахстаном кодекс против терроризма

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Москва призывает все страны присоединиться к "Кодексу поведения для достижения мира, свободного от терроризма", который был представлен Казахстаном на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Выступая с трибуны Генассамблеи ООН в 2015 году, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев озвучили идею формирования единого фронта борьбы с терроризмом, все участники которого действовали бы в соответствии с нормами международного права. Спустя ровно три года более 70 государств откликнулись на этот призыв, договорившись о создании коалиции, стремящейся к устранению угрозы международного терроризма", - обратили внимание в дипведомстве.

В министерстве отметили, что кодекс "сводит воедино не только все фундаментальные принципы международного контртерроризма, но и буквально все его приоритетные актуальные задачи, реализация которых - мировым сообществом в целом и каждым государством в отдельности - действительно способна обеспечить надежную защищенность от террористических угроз". "Документ определяет уникальные ориентиры для дальнейших совместных практических усилий мирового сообщества в антитерроре", - подчеркнули в МИД.

В частности, продолжили в дипведомстве, документ "подтверждает главную ответственность и ведущую роль государств в противодействии терроризму и в любом международном сотрудничестве на этом направлении", "заявляет о необходимости эффективного межгосударственного сотрудничества в обеспечении уголовного преследования террористов на основе фундаментального принципа "выдай либо суди". В кодексе также указывается на недопустимость "прямой или косвенной поддержки террористических группировок для достижения политических или геополитических целей", отвергаются любые попытки оправдания терроризма, говорится о необходимости противодействия распространению террористической идеологии.

Российская сторона "признательна казахстанским партнерам - авторам документа, а также выражает благодарность государствам, участвовавшим в его подготовке", добавили в МИД. "Призываем все без исключения страны присоединиться к Кодексу, подписать его и руководствоваться закрепленным в нем положениям о сотрудничестве в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях на базе Устава ООН" - заявили в дипведомстве.

В состоявшейся 28 сентября в Нью-Йорке на полях ГА ООН церемонии подписания кодекса принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В МИД Казахстана ранее сообщали, что к документу присоединились 70 государств, кодекс открыт для подписания другими странами.