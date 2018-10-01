Посольство РФ: наращивание Лондоном военного присутствия в Арктике повлечет напряженность

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Наращивание Великобританией своего военного присутствия у северных границ России обернется ростом напряженности в арктическом регионе. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на заявление британского министра обороны Гэвина Уильямсона о намерении разработать новую оборонную стратегию в Арктике.

"Призываем официальный Лондон, в последнее время активно продвигающий концепцию "Глобальной Британии", реализовывать свои амбиции в других областях. Ничем не оправданные планы наращивания Великобританией военного присутствия у непосредственных границ России повлекут за собой лишь создание никому не нужной напряженности", - отметил сотрудник дипломатического представительства РФ.

По его словам, "Россия и другие арктические страны рассматривают регион в качестве пространства для конструктивного взаимодействия". "Там нет и не должно быть потенциала для конфликтов", - подчеркнул пресс-секретарь посольства.

В воскресенье Уильямсон выступил на ежегодном партийном съезде тори с докладом, в котором заявил, что Россия якобы пытается переписать итоги холодной войны, представляя одну из самых больших угроз безопасности Великобритании. Объявляя о новой оборонной стратегии в Арктике, глава минобороны королевства сообщил, что Великобритания разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут находиться там вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.

Как сообщила в воскресенье газета The Telegraph, согласно разработанной британским правительством оборонной стратегии в Арктике, морские пехотинцы и спецназовцы Соединенного Королевства будут на ротационной основе присутствовать на севере Норвегии в течение следующих десяти лет, в их распоряжении будут находиться бронемашины Viking (BvS 10). По утверждению издания, данная оборонная стратегия Лондона является ответом как на беспокойство в отношении вероятности повышения активности России в арктическом регионе, так и на глобальную борьбу за запасы нефти в этой части планеты, которые находятся под ледяным покровом.

Москва последовательно отвергала утверждения западных политиков о наращивании своего военного присутствия в других регионах и о каких-либо своих действиях, которые якобы направлены на нарушение международного порядка.