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Саммит G20 в Аргентине
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Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг друга

Ранее планировалось, что президенты РФ и США проведут отдельную встречу, однако накануне американский лидер отменил ее
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "двадцатки" не общались, но поприветствовали друг друга. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, удалось ли лидерам перекинуться парой слов.

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"Лидеры просто поздоровались", - сказал он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп "поздоровались", но не уточнил, было ли это рукопожатие и в какой именно момент лидеры обменялись приветствием.

Ранее планировалось, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу, однако накануне американский лидер отменил ее.

На первой рабочей встрече саммита главы двух государств не общались между собой в той части, когда в зале присутствовали журналисты. Даже на церемонии официального фотографирования, на которой все лидеры обычно приветствуют друг друга и кратко беседуют, Путин и Трамп не обмолвились ни словом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАргентинаУшаков, Юрий ВикторовичТрамп, ДональдСаммит G20 в Аргентине
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