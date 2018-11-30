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Кризис в Сирии

Боевики обстреляли населенные пункты в двух провинциях Сирии

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон выдали 450 продовольственных наборов в рамках гуманитарной акции в провинции Хомс

ТАСС, 1 декабря. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в Идлибской зоне деэскалации, в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама. Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Бейт-Зиван провинции Латакия и северо-западной окраины населенного пункта Суран провинции Хама", - сказал он.

Кроме того, по словам Соломатина, за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Биса провинции Хомс, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов.

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