{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Странам ОЗХО не удалось согласовать итоговый документ Обзорной конференции

Постпред России при организации Александр Шульгин заявил, что Вашингтон хочет сделать из ОЗХО послушный инструмент для решения нужных США задач

ГААГА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Членам ОЗХО не удалось согласовать текст документа по итогам Обзорной конференции организации, проходившей в Гааге 21-30 ноября. Об этом сообщил в пятницу ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Группа западных стран сделала все возможное для того, чтобы итоговый документ Обзорной конференции не удалось согласовать, - отметил он. - По сути, они "убили" обсуждаемый проект, вбросив в самый последний момент формулировки, абсолютно не приемлемые значительному числу государств, в том числе и нам, по принципиальным соображениям".

"Россия вместе с Китаем, Ираном, Сирией, партнерами по ОДКБ решительно отводили все наскоки наших оппонентов, - подчеркнул Шульгин. - Показали на конкретных примерах, как избирательно ведут себя американцы в отношении положений химконвенции, нарушают сплошь и рядом ее предписания и нормы. При этом в настоящее время они являются единственной страной - обладателем значительных запасов химоружия, которые они до сих пор не уничтожили и тянут с этим делом до 2023 года, несмотря на имеющиеся у них финансовые, технологические и людские ресурсы".

"Подчеркнули, что США продолжают вносить раскол в организацию, - продолжил дипломат. - Им не нужна ни двусторонняя дипломатия, ни мнение других игроков. Для них необходимо, чтобы ОЗХО была послушным инструментом для решения нужных им задач. Американцы превратились в злостных нарушителей международного права, подменяя его некими правилами, которые они сами же и устанавливают".

"Конференция подтвердила, что организация, еще в недавнем прошлом являвшаяся одним из самых успешных международных форумов в области разоружения и нераспространения и удостоившаяся за это Нобелевской премии мира, находится в глубоком кризисе, и ответственность за это лежит на тех, кто, руководствуясь политически мотивированными соображениями, продолжает нагнетать обстановку в ОЗХО, - констатировал постпред. - Именно в этой связи по инициативе российской делегации на конференции было принято совместное заявление группы из 27 государств-участников, проникнутое серьезной тревогой за судьбу организации и содержащее призыв к восстановлению в ее рамках духа сотрудничества и консенсуса". "Только следуя по этому пути, можно вернуть работу ОЗХО в конструктивное русло и начать действовать в интересах универсализации этого важнейшего международного договора в деле решения актуальных проблем современности, в числе которых находится борьба с химическим терроризмом", - выразил уверенность дипломат.

Теги
СШАРоссияШульгин, Александр Васильевич
Песков подтвердил обращение Коэна в Кремль о содействии в строительстве небоскреба
Пресс-секретарь президента России отметил, что экс-юриста президента США перенаправили на Петербургский международный экономический форум
Читать полностью