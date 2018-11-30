Странам ОЗХО не удалось согласовать итоговый документ Обзорной конференции

ГААГА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Членам ОЗХО не удалось согласовать текст документа по итогам Обзорной конференции организации, проходившей в Гааге 21-30 ноября. Об этом сообщил в пятницу ТАСС постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Группа западных стран сделала все возможное для того, чтобы итоговый документ Обзорной конференции не удалось согласовать, - отметил он. - По сути, они "убили" обсуждаемый проект, вбросив в самый последний момент формулировки, абсолютно не приемлемые значительному числу государств, в том числе и нам, по принципиальным соображениям".

"Россия вместе с Китаем, Ираном, Сирией, партнерами по ОДКБ решительно отводили все наскоки наших оппонентов, - подчеркнул Шульгин. - Показали на конкретных примерах, как избирательно ведут себя американцы в отношении положений химконвенции, нарушают сплошь и рядом ее предписания и нормы. При этом в настоящее время они являются единственной страной - обладателем значительных запасов химоружия, которые они до сих пор не уничтожили и тянут с этим делом до 2023 года, несмотря на имеющиеся у них финансовые, технологические и людские ресурсы".

"Подчеркнули, что США продолжают вносить раскол в организацию, - продолжил дипломат. - Им не нужна ни двусторонняя дипломатия, ни мнение других игроков. Для них необходимо, чтобы ОЗХО была послушным инструментом для решения нужных им задач. Американцы превратились в злостных нарушителей международного права, подменяя его некими правилами, которые они сами же и устанавливают".

"Конференция подтвердила, что организация, еще в недавнем прошлом являвшаяся одним из самых успешных международных форумов в области разоружения и нераспространения и удостоившаяся за это Нобелевской премии мира, находится в глубоком кризисе, и ответственность за это лежит на тех, кто, руководствуясь политически мотивированными соображениями, продолжает нагнетать обстановку в ОЗХО, - констатировал постпред. - Именно в этой связи по инициативе российской делегации на конференции было принято совместное заявление группы из 27 государств-участников, проникнутое серьезной тревогой за судьбу организации и содержащее призыв к восстановлению в ее рамках духа сотрудничества и консенсуса". "Только следуя по этому пути, можно вернуть работу ОЗХО в конструктивное русло и начать действовать в интересах универсализации этого важнейшего международного договора в деле решения актуальных проблем современности, в числе которых находится борьба с химическим терроризмом", - выразил уверенность дипломат.