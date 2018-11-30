Путин предложил лидерам Китая и Индии проводить встречи в формате РИК регулярно

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Китая и Индии предложил регулярно проводить встречи в формате "Россия-Индия-Китай" (РИК), в частности на полях крупных саммитов и международных мероприятиях.

В начале встречи Путин выразил признательность коллегам за поддержку инициативы России о проведении трехсторонней встречи. "Отмечу, что Россию, Индию и Китай связывают давние, вековые дружеские отношения, которые мы выстраиваем на принципах добрососедства, равноправия, взаимного уважения", - сказал глава российского государства. Путин напомнил, что в прошлый раз переговоры лидеров стран в таком формате прошли 12 лет назад. "Они были действительно продуктивными. Одним из результатов стало создание объединения БРИКС", - сказал российский президент.

"Считаем, что формат РИК имеет большие перспективы, и взаимодействие в рамках тройки может стать эффективным дополнением к сотрудничеству, которое осуществляется нашими странами на двусторонней основе и по линии БРИКС", - сказал президент РФ.

Путин сообщил, что Россия предложила организовать эту встречу, поскольку процессы, происходящие в Евразии, требуют более тесной координации подходов трех стран, прежде всего в сфере обеспечения безопасности, выстраивании конструктивных межгосударственных отношений. "Важно наладить совместную работу по ключевым вопросам экономической повестки дня, в том числе в "Группе двадцати". Сообща защищать принципы справедливой, честной конкуренции в мировой торговле и финансах, содействовать формированию максимально открытой системы международных экономических отношений, свободных от протекционизма и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин.

Российский президент предложил проводить встреча в таком формате чаще. "Рассчитываю, что наша сегодняшняя беседа будет полезной и в дальнейшем мы сможем придать таким встречам регулярный характер. В частности, можно было бы проводить их на полях крупных саммитов, международных мероприятий. Разумеется, важно продолжать трехстороннюю координацию и на других уровнях, при необходимости создавать дополнительные механизмы взаимодействия", - добавил российский лидер.

Поддержка Индии и Китая

Моди поддержал предложение Путина проводить встречи в таком формате чаще. "Назрела такая необходимость нам троим чаще встречаться и взаимодействовать", - сказал он. По словам индийского лидера, на встрече в формате РИК лидеры стран могут свободно и честно обсудить некоторые ключевые темы, вызывающие вопросы на глобальном уровне. По его словам, сейчас мир переживает период серьезных перемен и нестабильности. Моди упомянул санкции, которые применяются вне мандата ООН, политику протекционизма. По его словам, страны РИК должны работать по четырем аспектам - региональная и глобальная стабильность, экономическое процветание, обмен опытом в областях взаимного интереса и сотрудничество по мерам ответа на вновь появляющиеся вызовы.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай, Россия и Индия вносят серьезный вклад в мировое развитие. "Мы также несем особую ответственность за будущее региона, мира в общем и целом. Сейчас мир сталкивается с новыми рисками и вызовами, поэтому общее развитие, более тесное сотрудничество между нашими тремя странами на этом фона становится все более и более важным для обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости", - сказал он. Китайский лидер также выразил уверенность, что на встрече будет "серьезный, вдумчивый диалог" по сотрудничеству трех стран в новых обстоятельствах.

Путин сообщил, что Россия предложила организовать эту встречу, поскольку процессы, происходящие в Евразии, требуют более тесной координации подходов трех стран, прежде всего в сфере обеспечения безопасности, выстраивании конструктивных межгосударственных отношений. "Важно наладить совместную работу по ключевым вопросам экономической повестки дня, в том числе в "Группе двадцати". Сообща защищать принципы справедливой, честной конкуренции в мировой торговле и финансах, содействовать формированию максимально открытой системы международных экономических отношений, свободных от протекционизма и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин.

Президент России предложил проводить встречу в таком формате чаще. "Рассчитываю, что наша сегодняшняя беседа будет полезной и в дальнейшем мы сможем придать таким встречам регулярный характер. В частности, можно было бы проводить их на полях крупных саммитов, международных мероприятий. Разумеется, важно продолжать трехстороннюю координацию и на других уровнях, при необходимости создавать дополнительные механизмы взаимодействия", - добавил российский лидер.