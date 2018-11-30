Песков: Москва будет ждать, когда Трамп изменит мнение по встрече с Путиным

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Россия не будет сама инициировать новые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это дал понять пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Почему Трамп отказался от встречи с Путиным, и на чьей стороне теперь мяч

"Дело в том, что эту согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют", - сказал он.

Трамп объяснил свой отказ от встречи с Путиным "на полях" саммита "двадцатки", намеченной на 1 декабря, воскресными событиями в Керченском проливе. "Нам не нравится то, что произошло. Мы этим не довольны, никто этим не доволен. Я надеюсь на то, что мы вскоре сможем урегулировать это, поскольку мы надеемся на встречу с президентом Путиным", - сказал он в пятницу журналистам в ходе встречи "на полях" саммита G20 с премьером Японии Синдзо Абэ. Президент США подчеркнул при этом, что отказался от встречи с российским лидером исключительно из-за инцидента в Керченском проливе. "То, что произошло с кораблями и моряками, - это была единственная причина", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Диалог Москвы и Вашингтона

Песков добавил, что отсутствие диалога Москвы и Вашингтона по острым вопросам ведет к росту напряженности.

По его словам, на повестке дня стоят "острые вопросы, обсуждение которых - в интересах не только народов двух стран, но и стран Европы, Юго-Восточной Азии, всего мира". "Чем дольше эти вопросы не обсуждаются, тем к большей напряженности это приводит", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Песков также упрекнул журналистов в том, что сообщениями о рукопожатии президентов или его отсутствии представители СМИ отодвигают на второй план более важные вещи. "Рукопожатие было конечно, они поздоровались, но вообще это абсолютно не важно, это вторичные элементы, на которые не стоит обращать внимание", - добавил Песков.