Шанхай и Санкт-Петербург активизируют межпарламентское сотрудничество

ШАНХАЙ, 1 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Межпарламентские обмены между Санкт-Петербургом и Шанхаем позволяют сверить часы по некоторым конкретным направлениям законотворческой деятельности. Об этом сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев, который находится с рабочей поездкой в Шанхае во главе парламентской делегации.

"Парламентский обмен во многом поддерживается для того, чтобы сверить часы по целому ряду конкретных направлений законотворческой деятельности", - сказал депутат, отметив, что цель нынешней поездки - обмен опытом в законотворческой деятельности и работе постоянных органов законодательных структур двух городов. "Безусловно, мнение наших китайских коллег учитывалось при разработке отдельных местных нормативных актов", - сообщил Соловьев, уточнив, что речь идет, в частности, о законе Санкт-Петербурга, касающегося стратегических инвестиционных проектов и стратегических партнеров города, под который подпадают и некоторые совместные с китайским бизнесом проекты. Крупнейший из них - "Балтийская жемчужина", в котором активно задействован шанхайский бизнес.

Во время этого визита, сообщил Соловьев, состоялась, в частности, встреча делегации с заместителем председателя Постоянного комитата Собрания народных представителей Шанхая Мо Фучунем. "Обе стороны подтвердили твердое намерение содействовать развитию дружественных контактов между нашими городами по целому ряду направлений, прежде всего в инвестиционном поле. Были также определены ближайшие перспективы взаимодействия и в области обмена опытом законотворческой работы", - отметил он, обратив внимание на активизацию межпарламентских обменов, которые играют важную роль в продвижении двустороннего сотрудничества и по другим направлениям.

Межпарламентское взаимодействие двух городов, между которыми установлены побратимские отношения, осуществляется с 1996 года, когда был подписан первый соответствующий документ о сотрудничестве. "За прошедшие годы было проведено немало двусторонних встреч, круглых столов и других мероприятий. Разумеется, одним из важнейших инструментов ознакомления с опытом законотворческой работы двух парламентов является регулярный обмен делегациями", - сказал Сергей Соловьев, добавив, что китайские законодатели, безусловно, будут приглашены в Санкт-Петербург в следующем году на 25-летие городского парламента.

Делегация Законодательного собрания Санкт-Петербурга в прошлый раз была в Шанхае в 2014 году, а в первый раз визит состоялся в 2012 году, сообщил Соловьев. При этом он констатировал, что представители законодательного органа Шанхая гораздо чаще посещают Санкт-Петербург.