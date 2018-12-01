Медведев поздравил премьера Белоруссии Румаса с днем рождения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону поздравил белорусского коллегу Сергея Румаса с днем рождения и обсудил с ним двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает в субботу пресс-служба российского правительства.

"Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии обсудили двустороннее сотрудничество. В ходе телефонного разговора председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса с днем рождения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в кабмине, "премьер-министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и практического взаимодействия в рамках Союзного государства".

Румас занимает пост председателя правительства Белоруссии с середины августа, до этого он возглавлял Банк развития.