Слуцкий назвал "русофобским выпадом" призывы Европарламента к приостановке соглашения с РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал политическим демаршем и русофобским выпадом призывы Европарламента (ЕП) к приостановке действия соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией.

"Очередной русофобский выпад, который может обернуться очередной деструктивной антироссийской резолюцией, которые Европарламент штампует с завидной регулярностью. Призывы к приостановке СПС лежат исключительно в политической плоскости. Разрыв и приостановка партнерства с Россией - не в прямой компетенции ЕП", - сказал Слуцкий ТАСС в субботу.

Он напомнил, что Москва и Брюссель так и не смогли достичь компромисса по заключению нового соглашения, хотя неоднократные попытки предпринимались с 2007 года. "И всегда переговоры приостанавливал ЕС, руководствуясь опять исключительно политическими мотивами", - добавил Слуцкий.

Глава комитета задался вопросом о том, "кому станет хуже" от приостановки соглашения о партнерстве, заключенного в 90-е годы прошлого века. "Точно не нам, - считает Слуцкий. - В условиях санкционного противостояния Россия достигла значительных успехов в реализации программ импортозамещения. Мы - самодостаточная страна".

При этом политик отметил, что европейские страны в результате навязанной США санкционной политики продолжают терпеть значительные экономические убытки от разрыва сотрудничества с Россией по ряду направлений. "Мы все чаще слышим и от представителей бизнеса, и от представителей промышленности Европы о реальных потерях от санкций, которые они для себя считают абсолютно ненужными. А Европарламент тем временем продолжает заниматься политическими демаршами в ущерб реальным интересам населению стран ЕС", - заключил Слуцкий.

Призыв к приостановке партнерства

Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному сотрудничеству "только по темам, которые представляют "взаимный интерес", признавая при этом, что "Россия останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем". Об этом говорится в опубликованном в пятницу проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией, голосование по которому состоится в марте 2019 года.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. В 2007 году были начаты переговоры о новом соглашении, поскольку уже тогда экономические отношения России и Евросоюза, по словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, "давно переросли этот документ". Дискуссии четырежды приостанавливались по инициативе Евросоюза, в последний раз - в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В итоге существующее СПС действует уже 30 лет, и, несмотря на кризис в отношениях, объем торговли России и ЕС после спада в 2014-2015 годах с 2016 года снова начал расти.