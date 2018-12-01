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Песков: работа над декларацией саммита G20 идет напряженно, но надежда на принятие есть

Пресс-секретарь российского президента отметил, что многие позиции составителей документа остаются в скобках

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран "двадцатки" до сих пор продолжают согласование итоговой декларации, однако, несмотря на разногласия, скорее всего, она будет принята. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждение продолжается, по-прежнему эксперты и шерпы работают над текстом итогового документа и по-прежнему многие позиции остаются в скобках", - сказал он. "Поэтому, посмотрим", - добавил представитель Кремля. "Достаточно напряженная идет работа и однозначно сказать что-то по этому документу вряд ли кто-то сможет", - отметил пресс-секретарь. "Но мы надеемся, что он будет в том или ином виде [принят]", - заключил Песков.

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