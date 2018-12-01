Песков: Путин дал исчерпывающие разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе

"Также президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту, пограничному инциденту", - сказал Песков, уточнив, что такие же подробные разъяснения глава российского государства представил и на состоявшейся в пятницу встрече с президентом Франции Эманнюэлем Макроном. "Схематично тоже продемонстрировал, такую схему он нарисовал действительно", - сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, что на встрече "Меркель говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации". При этом представитель Кремля подчеркнул, что слово "посредничество" не произносилось. "Вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственных границ, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей, поэтому нельзя говорить о каком-то посредничестве, но желание всех - способствовать разрешению этой ситуации, при том что все они слышат слова президента, о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная электоральной ситуацией, предвыборной ситуацией на Украине", - пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ тема освобождения задержанных украинских моряков обсуждалась. "Путин также разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях и поэтому на это уйдет определенное время", - добавил он. Песков особо подчеркнул, что моряки не являются "пленными". "Нет войны, во-первых. Есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу Российской Федерации и еще в российских водах там хулиганили", - подчеркнул он.

Представитель Кремля не стал проводить параллелей между задержанными моряками и другими украинскими гражданами, которые оказывались в Крыму. "Вы говорите о совершенно разных происшествиях", - сказал Песков, комментируя слова одного из журналистов о том, что других украинских граждан, оказывавшихся в крымских водах, российские пограничники не задерживали. "Все мы являлись свидетелями официальных заявлений в Киеве о том, что они хотят уничтожить мост через Керченский пролив. Были такие заявления официальные? Были. И на фоне этих заявлений мы с вами видим - военные корабли украинского флота, вошедшие в территориальные воды России и предпринимающие там провоцирующие действия", - продолжил Песков. Пресс-секретарь президента сделал особый акцент на том, что "это уже не пловцы у берегов Крыма".

Песков добавил, что и Меркель, и Макрон интересовались у Путина, что необходимо предпринять для освобождения задержанных моряков и каковы перспективы в отношении этих людей.