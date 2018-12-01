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Саммит G20 в Аргентине
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Песков подтвердил короткий контакт между Путиным и Трампом на полях G20

Пресс-секретарь призвал журналистов самим спросить у лидеров о подробностях их беседы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что между российским и американским лидерами состоялся короткий контакт на полях G20. Об этом Песков сообщил журналистам в кулуарах саммита.

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При этом представитель Кремля призвал журналистов самим уточнить на пресс-конференции у Путина подродности короткого общения президентов.

Песков также добавил, что ему не известно, удалось ли Владимиру Путину пообщаться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

"Мне не известно об этом, но у вас будет подход [пресс-конференция с президентом], спросите об этом", - ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Теги
СШАВеликобританияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдМэй, ТерезаСаммит G20 в Аргентине
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