Путин предложил Абэ обсудить важнейшие направления взаимодействия России и Японии

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что рад новой встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. "У нас есть возможность сверить часы по поводу нашего взаимодействия по важнейшим направлениям нашего сотрудничества", - сказал глава российского государства, начиная переговоры с японским премьером.

Российский лидер признался: "Мы очень рады тому, что у нас сложился такой интенсивный график совместной работы". Он напомнил, что совсем недавно, две недели назад, руководители России и Японии виделись в Сингапуре, и добавил, что рад новой возможности встретиться с Абэ во время саммита Группы двадцати.

"А теперь здесь нас гоняют по всему земному шару. Но где бы мы ни работали, мы с вами встречаемся", - сказал Путин. Абэ на это рассмеялся.