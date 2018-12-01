{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин предложил Абэ обсудить важнейшие направления взаимодействия России и Японии

Российский лидер также отметил, что рад интенсивному графику совместной работы с японским премьер-министром

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что рад новой встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. "У нас есть возможность сверить часы по поводу нашего взаимодействия по важнейшим направлениям нашего сотрудничества", - сказал глава российского государства, начиная переговоры с японским премьером.

Российский лидер признался: "Мы очень рады тому, что у нас сложился такой интенсивный график совместной работы". Он напомнил, что совсем недавно, две недели назад, руководители России и Японии виделись в Сингапуре, и добавил, что рад новой возможности встретиться с Абэ во время саммита Группы двадцати.

"А теперь здесь нас гоняют по всему земному шару. Но где бы мы ни работали, мы с вами встречаемся", - сказал Путин. Абэ на это рассмеялся.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, Синдзо
Путин заявил, что Россия вносит наиболее значимый вклад в антитеррористическую борьбу
Президент сообщил, что попытки поставить Москву один ряд с террористической угрозой рассчитаны на получение политических очков
Читать полностью