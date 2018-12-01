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Центр по примирению на зафиксировал нарушений перемирия в Сирии за минувшие сутки

Руководитель центра генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил также, что власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от военной службы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия не зафиксировала нарушений режима прекращения боевых действий в течение минувших суток Сирийской Арабской Республике. Об этом журналистам в субботу сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Нарушений режима прекращения боевых действий в течение суток не зафиксировано", - сказал он.

По словам Соломатина, "в рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада от 9 ноября 2018 года, власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований". Всего по состоянию на 30 ноября амнистированы 13 960 человек.

В течение суток гуманитарные акции в стране не проводились, добавил генерал.

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