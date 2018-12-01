Путин поговорил с Трампом, стороны остались при своем мнении по инциденту в Черном море

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о кратком разговоре с президентом США Дональдом Трампом на саммите Группы двадцати. Во время беседы российский лидер изложил американскому коллеге свое видение инцидента в Черном море, хотя у президента США другая позиция.

"Мы, что называется "на ногах", - там [на саммите] все друг с другом общаются - мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море", - сообщил глава российского государства, отвечая на вопрос ТАСС. При этом он заметил: "У него [Трампа] своя позиция по этим вопросам, проблемам. У меня - своя. Мы во всяком случае остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента".

Также Путин не думает, что президент США Дональд Трамп опасается встречи с ним.

"Я не думаю, что президент Трамп опасается. Он человек с характером и очень опытный человек", - заявил глава российского государства, отвечая на вопрос ТАСС.

Встреча назрела

Президент считает, что его встреча с американским коллегой назрела, особенно по вопросам стратегической стабильности.

"Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу. Полагаю она давно назрела. Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент [США] объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", - сказал глава российского государства, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что "в 2021 году заканчивается Договор СНВ-3 о стратегической стабильности, по уже самому серьезному оружию стратегического характера". "Кроме всего прочего, еще раньше мы говорили о необходимости восстановления торгово-экономических связей, сотрудничества по другим направлениям, в том числе по горячим точкам, таким как Сирия, Афганистан, Северная Корея - тоже большая проблема для всех", - перечислил Путин темы, которые ему надо обсудить с Трампом. По его мнению, "по всем этим направлениям нужно вести диалог, в этом заинтересованы не мы и далеко не только мы, но и другие страны, в том числе Соединенные Штаты".

Российский лидер рассчитывает, что встреча с американским коллегой состоится тогда, когда Трамп будет к этому готов. "Надеюсь, что эта встреча все-таки состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова", - сказал он.