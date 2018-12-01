Путин: зарубежным лидерам сложно возразить на аргументы РФ по Керченскому проливу

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что иностранным лидерам было сложно что-либо возразить против его аргументов по инциденту в Керченском проливе.

"Мы изложили [иностранным лидерам] хронологию развития ситуации [связанной с нарушением украинскими военными кораблями границы РФ], против этого трудно что-то возразить", - рассказал Путин журналистам.

Российский лидер также отметил, что сравнения России с угрозой миру продиктованы стремлением политиков набрать голоса избирателей.