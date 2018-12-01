Путин заявил, что Киев прикрывает войной свои провалы во внутренней политике

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что введением военного положения в десяти регионах Украины киевские власти разделили страну на благонадежную и неблагонадежную части.

"Ввели военное положение в десяти областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой, - сказал российский лидер журналистам. - Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень".

Также, по словам президента, Киев прикрывает войной на юго-востоке Украинысвои провалы во внутренней политике.

"Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике, - сказал Путин, объясняя поведение украинских властей. - Виноваты не они, виноват внешний агрессор - и в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения".

Кроме того, президент считает, что Киев не заинтересован в урегулировании ситуации на Донбассе. "Анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе, говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, а тем более мирными средствами, - сказал он журналистам. - Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться".

Глава государства заявил также, что не отказывается от встреч с президентом Украины Петром Порошенко, но отметил, что говорить с ним сложно.

"Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Да, действительно, разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение, - подчеркнул российский лидер на пресс-конференции. - Хотя общаться сложно, потому что не понятно, о чем говорить".

Президент также сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд. "Нет, мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы наоборот пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", - заявил глава российского государства на пресс-конференции.