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Саммит G20 в Аргентине
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Путин: итоговая декларация G20 весьма общая, но все равно это положительный результат

По словам президента РФ, аргентинское председательство сделало все, чтобы этот документ был подписан и согласован всеми сторонами

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Итоговый документ саммита G20 весьма общий, но все равно это положительный результат. Такое мнение высказал журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита G20.

"Да, можно сказать, что документ носит общий характер, округлый. Может быть, но тем не менее я считаю, что и это на пользу. Я считаю, что аргентинское председательство сделало все, чтобы этот документ был подписан и согласован всеми сторонами. Это важно потому, что это показывает наиболее важные проблемы, которыми занимается "двадцатка", и показывает направление, куда мы должны двигаться, чтобы решать стоящие перед нами задачи", - сказал он.

"Я считаю, что это все-таки положительный результат", - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что на международных площадках всегда возникают споры при подготовке различных коммюнике. Он напомнил, что по итогам саммита АТЭС "вообще не удалось принять заключительного документа", а в на саммите в Аргентине "до этого не дошло, заключительный документ удалось принять".

"Действительно возникали вопросы по ряду моментов. Это и миграционный кризис, и вопросы торговли, и другие. Но в конечном итоге наши коллеги постарались, и документ появился", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит G20 в Аргентине
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