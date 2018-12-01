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Путин рассчитывает на скорое создание демилитаризованной зоны в Идлибе

Путин рассчитывает, что задача по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе вскоре будет выполнена.

Путин заявил, что Россия вносит наиболее значимый вклад в антитеррористическую борьбу
Президент сообщил, что попытки поставить Москву один ряд с террористической угрозой рассчитаны на получение политических очков
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