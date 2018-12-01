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Саммит G20 в Аргентине

Путин рассказал, что на ужине лидеров G20 не сидел рядом с Меланьей Трамп

Президент отметил, что рядом с ним с одной стороны сидел лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а с другой - первая леди Китая
© Михаил Климентьев/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Появившиеся в интернете фотографии, на которых президент РФ Владимир Путин на ужине в честь лидеров "двадцатки" в Буэнос-Айресе сидит якобы рядом с первой леди США Меланьей Трамп, оказались снимками с предыдущего саммита в Гамбурге.

"Мы не сидели с Меланьей. Значит, это был фотошоп, или это были фотографии с другого мероприятия. С одной стороны сидел президент Южной Кореи, с другой - первая леди Китая", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

"Сейчас в ходе этого ужина беседовали (с президентом США Дональдом Трампом - прим.ТАСС), супруга президента Соединенных Штатов была рядом", - добавил глава государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил: "С Меланьей Трамп - это были фотографии из Гамбурга, с прошлой "двадцатки".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАТрамп, ДональдМун Чжэ ИнСаммит G20 в Аргентине
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