Путин: Россия и Аргентина договорились о совместной борьбе с наркотрафиком и киберугрозами

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с президентом Аргентины Маурисио Макри о расширении сотрудничества в борьбе с наркотрафиком и киберугрозами.

"Договорились расширять координацию с аргентинской стороной в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, незаконным производством и оборотом наркотиков, другими современными угрозами и вызовами", - сказал глава государства по итогам переговоров с аргентинским коллегой.

Говоря о сотрудничестве двух стран на международной арене, Путин назвал его "активным и плодотворным". "Во многом наши позиции по этому направлению совпадают или очень близки", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил важность работы телеканала RT, который продолжит вещание в Аргентине до 2022 года. "Думаю, что это подчеркивает особый характер отношений между нашими странами и дает возможность аргентинским зрителям познакомиться с тем, что в реалиях происходит в России, и нашим видением того, что происходит в мире в целом", - считает он. Путин поблагодарил руководство Аргентины за развитие культурных связей, отметив, что в этой стране проживает самая крупная в Латинской Америке диаспора российских соотечественников.