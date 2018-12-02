Ушаков: встреча Путина и Трампа возможна на G20 в 2019 году, но важно провести ее раньше

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможна в июне 2019 года на следующем саммите "двадцатки" (G20) в Японии, но и для Москвы, и для Вашингтона важно найти возможность провести ее раньше. Об этом сообщил в интервью телеканалу " Россия-1 " помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Конечно, возможно", - ответил он на вопрос о возможности встречи лидеров в будущем. "Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на "двадцатке". Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого", - сказал Ушаков.

Лидеры планировали полноразмерную встречу в Буэнос-Айресе на саммите G20, однако накануне мероприятия Трамп написал в Twitter, что принял решение отказаться от нее в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. При этом в ходе саммита президенты коротко пообщались, рассказал Путин журналистам. Во время беседы российский лидер изложил американскому коллеге свое видение инцидента в Черном море, хотя у президента США другая позиция по этому вопросу.