Лавров: действия США на восточном берегу Евфрата нарушают целостность Сирии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на восточном берегу Евфрата в Сирии происходят неприемлемые вещи и что действия США нарушают территориальную целостность этой арабской республики.

"То, что происходит на восточном берегу Евфрата, явно нарушает объявленную всеми и подтвержденную в резолюции СБ ООН приверженность территориальной целостности Сирии, по-моему, это уже для всех очевидно, - сказал Лавров в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". - Хотя США на словах пытаются представить свои действия как временные".

"Частью их действий на восточном берегу Евфрата и в других районах Сирии, где они имеют своих спецназовцев и советников, является разыгрывание "курдской карты", - отметил он. - Это очень опасная игра, учитывая остроту курдского вопроса в целом ряде стран региона (не только в Сирии, но и в Ираке, Иране, разумеется, в Турции)".

Западу нечего предложить

По словам министра, у Запада нет альтернативной стратегии по Сирии.

"На восточном берегу Евфрата творятся неприемлемые вещи. Там США пытаются сформировать квазигосударственные структуры, вливают сотни миллионов долларов на обустройство этих районов, чтобы люди возобновили нормальную мирную жизнь, при этом отказываясь восстанавливать инфраструктуру на территориях, подконтрольных сирийскому правительству", - констатировал глава МИД РФ.

Министр добавил, что у стран Запада в вопросе урегулирования в Сирии нет альтернативы тем идеям, которые продвигает Россия вместе с Ираном и Турцией в астанинском формате.

"Не знаю, насколько удается подвигнуть их ближе к нашей позиции, - сказал Лавров. - Но то, что у них нет особой альтернативной стратегии, да и, по большому счету, тактики, становится все более очевидным".

"В сферах борьбы с терроризмом, создания условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, оказания гуманитарной помощи, политического процесса мы не можем уже многие годы услышать разумной альтернативы тем идеям, инициативам, которые продвигает "астанинская тройка" (Россия, Иран и Турция)", - добавил Лавров.

"Конституционный комитет, который сейчас формируется по инициативе трех стран - гарантов астанинского процесса в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, является, по оценке подавляющего большинства стран, единственной работоспособной возможностью начать наконец выполнение резолюции 2254 СБ ООН, предполагающей необходимость для всех сирийцев сесть за стол переговоров и вырабатывать общие, обоюдоприемлемые для сирийских сторон подходы к тому, как они хотят жить в своей стране, как они хотят ее обустроить", - сказал он.

Международная встреча по Сирии в Астане завершилась 29 ноября принятием совместного заявления стран-гарантов (России, Ирана и Турции). В документе, в частности, подтверждена готовность полностью выполнять Меморандум о стабилизации в Идлибе от 17 сентября 2018 года и прилагать дальнейшие усилия по запуску сирийского конституционного комитета.

Новая встреча по Сирии в Астане пройдет в начале февраля 2019 года.