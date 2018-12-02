Лавров назвал Буша-старшего великим политиком

"Я общался с ним не очень продолжительное время, но общался. Считаю, что этот человек внес существенный вклад в развитие США и в то, чтобы эта страна ответственно подходила к роли, которую играет в мире с учетом ее веса в международных делах, - сказал Лавров в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". - Это был великий политик. Думаю, что все слова, которые мы слышим о его заслугах, действительно отражают искреннее отношение к этому человеку".

"В день его смерти я смотрел CNN и Fox News. Один из комментаторов сказал, что Буш-старший обрел свое место в истории благодаря тому, что помог Михаилу Горбачеву осуществить мягкую посадку СССР. На самом деле Буш-старший не стремился помогать кому-то совершать мягкую посадку, он стремился, чтобы люди, которые жили столетиями и десятилетиями в одной стране, не пострадали от геополитических игр. Вот о чем сегодня можно говорить с уверенностью", - отметил министр.

Глава МИД РФ поделился воспоминаниями о том, как Буш-старший в 1991 году в ходе визита в СССР, посещая как Москву, так и Киев, призывал советские политические силы сохранить страну, чтобы не создавать трагических последствий для миллионов ее граждан, "которые в одночасье после того, как СССР все-таки распался, оказались в иностранных государствах".

Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни.