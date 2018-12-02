Лавров заявил о союзничестве России, Индии и Китая на международных площадках

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, Индия и Китай стали союзниками в рамках трехстороннего взаимодействия на международных площадках. Глава российского дипведомства привел в пример совместную позицию стран по вопросу наделения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) атрибутивными полномочиями в нарушение Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО).

"Все страны БРИКС стали соавторами заявления, которое жестко критикует подобного рода неправомерные действия и настаивает на том, чтобы все государства в полной мере уважали как саму конвенцию, так и свои обязательства по ней", - сказал Лавров в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я неслучайно упомянул БРИКС, потому что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди говорили о том, что наши три страны в известной степени являются локомотивом таких форматов, как БРИКС, ШОС, теперь, когда к ней присоединилась Индия, - продолжил министр. - Тот факт, что мы географически связаны своими территориями, политически, позиционно разделяем взгляды на ключевые проблемы мироустройства, а также заинтересованы в том, чтобы все споры были урегулированы мирным путем, заинтересованы в свободной, открытой, справедливой торгово-экономической системе, - все это делает нас союзниками по этим вопросам".

Глава МИД РФ отметил, что Индия пока не является постоянным членом Совбеза ООН, но она не раз избиралась на место непостоянного члена на два года. "И в подавляющем большинстве случаев позиции у нас едины. Обращу внимание на то, что не только в СБ ООН, но и в целом в ООН при голосовании по принципиальным вопросам наши страны действуют с солидарных позиций", - подчеркнул Лавров.

Развитие диалога трех стран

Сергей Лавров отметил, что главы МИД России, Индии и Китая (РИК) разработают предложения по укреплению трехстороннего сотрудничества.

"Лидеры договорились продолжать встречи на высшем уровне и тем временем поручили министрам иностранных дел готовить для руководства стран РИК предложения о том, как сделать это сотрудничество более эффективным и продвигать его в новых областях", - сказал дипломат.

"То, что объединяет наши страны, было подчеркнуто на встрече формата РИК [в Буэнос-Айресе]. Прежде всего это стремление не допускать развала многосторонних универсальных структур, которые функционируют на основе Устава ООН и заложенных в нем принципов - равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, - отметил глава российского МИД. - В целом прозвучала нацеленность на отстаивание основ многосторонней, открытой экономической и торговой системы. Премьер-министр Индии Моди четко высказался против тех санкций, которые все чаще применяются США в этой сфере в расчете на повышение конкурентоспособности и получение несправедливых конкурентных преимуществ".