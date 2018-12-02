В Крыму назвали "неадекватным" решение Киева о новых правилах для иностранных журналистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Новый порядок въезда иностранных журналистов в Крым через украинские пункты пропуска, который установил Киев, в республике считают очередным "неадекватным решением". Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщил вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.

"Мы уже давно потеряли счет неадекватным решениям, которые принимают украинские власти по отношению как к собственным гражданам, так и гражданам иностранных государств. В начале запрет на въезд мужчин, теперь журналистов, осталось запретить въезжать женщинам, собакам, кошкам, птичкам, тогда театр абсурда, который на сегодняшний день развернула украинская власть на своей территории, достигнет апогея", - сказал он.

Россия, подчеркнул вице-премьер, не меняла правил работы для сотрудников иностранных СМИ - они, как и раньше, должны получить аккредитацию МИД РФ. "У нас есть МИД, который аккредитовывает иностранных журналистов, ну а мы в Крыму рады видеть всех. Никаких дополнительных ограничений мы вводить не собираемся. Нам бояться нечего, поэтому мы, в отличии от Украины, всегда рады видеть у себя любых гостей из всех государств", - заключил Полонский.

Ранее министерство информационной политики Украины отчиталось, что после введения военного положения в некоторых областях страны ведомство разработало новый порядок въезда для иностранных журналистов в Крым, который Киев продолжает считать своей территорией. Для перехода на полуостров через украинские пункты пропуска сотрудникам СМИ теперь понадобится специальное разрешение.