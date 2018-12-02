Захарова: Европу от варварства, тирании и агрессии защищает не Украина, а Россия

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Европу от варварства, милитаризма и агрессии защищает именно Россия, а не Украина. Таким образом в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о якобы готовящемся в России захвате Мариуполя и Бердянска.

"После того, как Порошенко заявил о том, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", - написала она в Facebook.

Как пояснила дипломат, "ведь именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм как национальная идея, диктат силовиков, отсутствие механизмов общественного контроля, деградация институтов власти".

Совершенно четкую характеристику происходящему на Украине, добавила она, дал бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкому телеканалу N-TV, заявивший, что в ФРГ ни в коем случае не должны позволить Украине втянуть страну в войну, а именно это в Киеве и пытались сделать.