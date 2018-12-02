Транспортную развязку на пути в аэропорт Марселя назвали в честь полка "Нормандия-Неман"

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Народы России и Франции навсегда сохранят память о подвиге летчиков полка "Нормандия-Неман" . Об этом заявили в воскресенье участники торжественной церемонии в коммуне Мариньян на юге страны, посвященной присвоению имени авиачасти транспортной развязке на пути в аэропорт Марсель-Прованс.

Посол России во Франции Алексей Мешков выразил в своем выступлении благодарность властям французского города и региона за принятое решение. "Мы должны беречь память о братстве по оружию наших народов в годы Второй мировой войны, - сказал дипломат. - Сегодня особенно важно помнить о героях, погибших за свободу и независимость наших стран".

По инициативе де Голля

Мэр Мариньяна Эрик Ле Диссе отметил, что авиачасть была сформирована и направлена в годы войны в состав Красной Армии по решению исторического лидера Франции генерала Шарля де Голля, видевшего в России союзника в борьбе с германской оккупацией. "Мы дорожим историческими связями между нашими странами и намерены их развивать", - подчеркнул глава французского города.

Французские летчики, напомнил президент национальной ассоциации "Мемориал Нормандия-Неман" Пьер Рур, провели свои первые воздушные бои весной 1943 года. Авиаполк участвовал затем в важнейших сражениях против фашистов: Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме гитлеровских войск в Восточной Пруссии (1945). Французские летчики совершили в годы войны более 5 тыс. боевых вылетов, вывели из строя сотни самолетов противника. Защищая небо над Россией, погибли 42 французских авиатора.

Подарок боевым друзьям

"Нормандия-Неман" - одно из пяти формирований ВВС Франции, удостоенных на родине ордена Освобождения. В личном качестве этой наградой были отмечены прославленные летчики авиаполка - Герои Советского Союза Ролан де ла Пуап, Марсель Альбер, Жак Андре и Марсель Левефр. Авиаторы полка вернулись на родину в июне 1945 года на советских истребителях.

Единственный из здравствующих ветеранов полка, бывший авиамеханик, 98-летний главный сержант Андре Пейрони, живущий под Лионом, не смог приехать на церемонию по состоянию здоровья. Сам полк "Нормандия-Неман" и в наши дни остается в составе французской военной авиации. В его рядах служил французский космонавт, генерал Мишель Тонини.

В 2017 году в почтовое обращение была выпущена марка, посвященная полку "Нормандия-Неман". На ней изображен барельеф с группой авиаторов, воевавших в его рядах в годы Второй мировой войны. Этот двусторонний проект стал первым совместным выпуском марок в истории отношений России и Франции.