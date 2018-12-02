Сирийский военнослужащий погиб в ходе обстрела боевиками населенного пункта Зеллакият

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики погиб, один ранен в результате обстрела боевиками населенного пункта Зеллакият провинции Хама. Об этом журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин в воскресенье.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, - сказал он. - В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Зеллакият провинции Хама, Джубб-эль-Мгара провинции Латакия и района Хай-эль-Ансари города Алеппо. В результате обстрела боевиками населенного пункта Зеллакият погиб один военнослужащий вооруженных сил САР и один военнослужащий вооруженных сил САР ранен".

По словам Соломатина, за прошедшие сутки представители центра провели две гуманитарных акции в населенных пунктах Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор и Заафарана провинции Хомс, в ходе которых выдано 900 продовольственных наборов.

Он также отметил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада продолжается работа по амнистированию лиц, уклонившихся от военной службы. По состоянию на 1 декабря амнистировано 14,221 тыс. человек, добавил он.