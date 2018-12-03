Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел в отставку

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, занимающий эту должность с 2015 года, написал заявление об отставке, которое было принято. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве республики врио главы региона Радий Хабиров.
"Рустэм Хабибович переходит на другую работу. Я его отговаривал, но его работа в системе Центрального банка РФ важна для республики", - сказал врио руководителя республики, поблагодарив Марданова за работу.
Хабиров сказал, что подписал указ о награждении Марданова Орденом Салавата Юлаева. "Столь высокая государственная награда - это оценка деятельности всего правительства, глав администраций городов и районов, всех, кто вносил вклад в развитие республики последние пять лет. Хочу поблагодарить всех членов правительства, с кем довелось работать в эти годы", - отметил Марданов, пожелав успехов новой команде правительства республики.
В октябре Хабиров принял отставки всех вице-премьеров республики, назначив на их места новых чиновников. Марданов также подавал заявление, однако Хабиров тогда предложил ему продолжить работу. Газета "Коммерсантъ" 28 ноября сообщила, что новым местом работы Марданова может стать Уральское главное управление Центробанка России.
Вице-премьеры Башкирии будут исполнять функции премьер-министра республики.
"Поручаю перераспределить полномочия среди заместителей, чтобы работа шла слаженно. Мы с вами говорили до этого... ляжет определенная дополнительная нагрузка на заместителей премьер-министра", - сказал Хабиров.
Рустэм Марданов родился в Уфе в 1964 году. Окончил Уфимский государственный авиационный институт, кандидат экономических наук. В 2002-2013 годах являлся председателем Национального банка Башкирии, в 2013-2015 годах - первый вице-премьер Башкирии, с 2015 года занял пост премьер-министра республики.