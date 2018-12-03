Врио главы Башкирии принял отставку министра образования республики

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Врио главы Башкирии Радий Хабиров принял отставку министра образования республики Гульназ Шафиковой, которая занимала эту должность с 2015 года. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве республики врио главы региона Радий Хабиров.

"Подписан указ о назначении на должность и. о. министра образования Республики Башкортостан Хажина Айбулата Вакиловича", - сказал Хабиров, уточнив, что принял отставку Шафиковой. Хажин ранее занимал должность начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования республики.

Ранее широкий резонанс в Башкирии вызвала запись Шафиковой в социальной сети с несколькими грамматическими ошибками. Местные СМИ нашли ошибки и в предыдущих публикациях, после чего министр написала, что это был некий "эксперимент", отказавшись от других комментариев. Спустя некоторое время она удалилась из всех социальных сетей.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным 11 октября, ранее принял отставки всех вице-премьеров и руководителя администрации главы республики, назначив на их место новых чиновников. Также после критики врио руководителя региона заявления об отставке, которые были приняты, написали министр природопользования и экологии Илдар Хадыев и министр здравоохранения Анвар Бакиров.