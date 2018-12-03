Зампредседателя правительства Воронежской области стал экс-мэр Нововоронежа Честикин

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев назначил на должность заместителя председателя правительства региона Сергея Честикина, который с 2011 года был главой администрации города Нововоронежа. Об этом ТАСС в понедельник сообщила представитель пресс-службы администрации региона.

"Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Честикина Сергея Александровича 3 декабря 2018 года на государственную должность Воронежской области - заместителя председателя правительства Воронежской области", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ранее эту должность занимал Виталий Шабалатов, который в октябре стал вице-губернатором Воронежской области и первым заместителем председателя правительства региона.

Честикин ранее в течение пяти лет также возглавлял администрацию города Лиски Воронежской области, а перед этим занимал должность главы села Почепское Лискинского района.

Гусев был избран губернатором в ходе единого дня голосования 9 сентября, набрав 72,52% (более 600 тыс. голосов). Он был назначен врио главы региона с декабря 2017 года, после того, как занимавший на тот момент пост губернатора области Алексей Гордеев стал полпредом президента в ЦФО, а позже - вице-премьером.