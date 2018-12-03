Путин и Трамп не обсуждали в Аргентине визит российского лидера в Вашингтон

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время краткого контакта в Буэнос-Айресе на полях саммита Группы двадцати не обсуждали возможный визит российского лидера в Вашингтон. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалась [возможность такого визита]", - сказал он.

По итогам саммита в столице Аргентины, который состоялся 30 ноября - 1 декабря, Путин рассказал журналистам, что кратко пообщался с Трампом "на ногах". "В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море [провокацией украинских военных кораблей в Керченском проливе]", - отметил Путин. Говоря о перспективах полноформатной встречи со своим американским коллегой, он заявил: "Надеюсь, что эта встреча все-таки состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова".