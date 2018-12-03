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Песков назвал абсурдными слова Порошенко о якобы планах РФ захватить Мариуполь и Бердянск

Представитель Кремля подчеркнул, что это заявление украинского лидера абсолютно беспочвенное
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заявление президента Украины Петра Порошенко о якобы планах РФ проложить "коридор" из Донбасса в Крым абсурдно и является очередной попыткой спровоцировать напряженность. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее в интервью немецкому Funke Media Group украинский лидер заявил, что Москва якобы пытается организовать наземный коридор из Донбасса в Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

"Это абсолютно абсурдное заявление, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине", - сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что "Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никогда не прокладывала".

"Поэтому это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

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