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Песков: обращение от омбудсмена Украины по морякам в Москву пока не поступало

При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что у Людмилы Денисовой есть возможность направить такой документ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова может отправить в Москву обращение по поводу украинских моряков, задержанных РФ в Черном море, но пока такого обращения не было.

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"Есть контакты по линии наших [РФ и Украины] омбудсменов. Я думаю, что она [Денисова], конечно же, может сделать соответствующее обращение [о судьбе задержанных украинских моряков]. Пока мне не известно, чтобы такое обращение было", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

25 ноября три украинских военных корабля незаконно пересекли границу РФ, вошли в ее территориальные воды и опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям российских пограничников. Военные ВМС Украины и сотрудники Службы безопасности Украины были задержаны РФ в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин назвал случившееся "провокацией" киевских властей.

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