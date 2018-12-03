Песков: обращение от омбудсмена Украины по морякам в Москву пока не поступало

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова может отправить в Москву обращение по поводу украинских моряков, задержанных РФ в Черном море, но пока такого обращения не было.

"Есть контакты по линии наших [РФ и Украины] омбудсменов. Я думаю, что она [Денисова], конечно же, может сделать соответствующее обращение [о судьбе задержанных украинских моряков]. Пока мне не известно, чтобы такое обращение было", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

25 ноября три украинских военных корабля незаконно пересекли границу РФ, вошли в ее территориальные воды и опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям российских пограничников. Военные ВМС Украины и сотрудники Службы безопасности Украины были задержаны РФ в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин назвал случившееся "провокацией" киевских властей.