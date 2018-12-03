Песков объяснил неформальное рукопожатие Путина и саудовского принца хорошими отношениями

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дружеское приветствие президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которым они обменялись на саммите Группы двадцати в Аргентине, обусловлено хорошими личными отношениями между ними. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал рукопожатие президента РФ и саудовского принца, попавшее в объективы видеокамер. Тогда, перед началом пленарного заседания саммита Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пожали друг другу руки как хорошие друзья - заметно более неформально, чем это обычно происходит при встречах руководителей государств.

"Это хорошие личные отношения, - сказал Песков, комментируя рукопожатие. - Они являются залогом достаточно эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе".

Пресс-секретарь президента отметил, что таким же образом Путин уже приветствовал ранее и других лидеров, однако конкретизировать, кого именно, представитель Кремля не стал.

Он добавил, что РФ отмечает готовность саудовской стороны принимать участие в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. "Мы заинтересованы в продолжении развития двусторонних российско-саудовских отношений, - отметил Песков. - На полях саммита состоялась весьма продуктивная и содержательная беседа президента Путина с наследным принцем". Он напомнил, что на этих переговорах затрагивалась и тема взаимодействия в рамках ОПЕК+.