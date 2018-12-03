Песков опроверг утверждения Киева о проблемах для прохода судов в Керченском проливе

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Никаких ограничений на проход Керченского пролива нет, если судоходству в этом районе не мешают погодные условия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что якобы РФ блокирует украинские порты в Азовском море для входа и выхода судов.

"Они [заявления украинского министра] не соответствуют действительности", - сказал Песков. По его словам, существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации Керчи для прохода через Керчь-Еникальский канал. "Поэтому здесь никаких ограничений нет, там идет достаточно интенсивная международная навигация", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в ряде случаев в интересах обеспечения безопасности морской навигации с учетом погодных условий принимается решение о приостановке судоходства. "Например, где-то два дня назад там приостанавливалось движение, но связано это было со шквалистым ветром и очень сильным течением, что просто создавало большую опасность для судоходства, но потом, по мере того как погодные условия нормализовались, все было возобновлено. Это обычная мировая практика, ничего здесь экстраординарного нет", - пояснил Песков.