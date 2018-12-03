Минприроды РФ не видит предпосылок для пересмотра Парижского соглашения

КАТОВИЦЕ /Польша/, 3 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Россия не видит необходимости в пересмотре Парижского соглашения по климату. Об этом заявил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в польском городе Катовице Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата.

"Не думаю, что сейчас время для пересмотра Парижского соглашения. Пока никаких предпосылок к этому нет", - сказал он, напомнив, что "это был тезис США, которые призвали пересмотреть договоренности, а сами решили выйти из соглашения".

"В целом можно говорить только об усилении национальных целей по снижению выбросов парниковых газов. Но пока таких предпосылок нет", - добавил Кобылкин.

Мнение о том, что парижские договоренности по климату должны быть дополнены новыми обязательствами высказал за несколько дней до форума в Катовице генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, заключенные в соглашении обязательства недостаточны, так как даже при реализации соглашения к концу века температура повысится больше, чем предполагалось. Поэтому миру, по его мнению, нужны более серьезные обязательства.

Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата с участием около 30 тыс. представителей почти 200 стран начала работу в воскресенье. В рамках форума проходит 24-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24), 14-я встреча сторон Киотского протокола (CMP-14) и конференция подписантов Парижского соглашения (СМА-1).

Участники сессии продолжают обсуждать дальнейшую судьбу Парижского соглашения по климату, которое было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В прошлом году серьезным ударом стало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.