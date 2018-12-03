"В декабре послания не будет", - сказал он. "Оно состоится в следующем году", - отметил Песков, добавив, что о конкретной дате говорить пока рано.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию до Нового года. Обращение главы государства к парламенту состоится уже в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ноябре пресс-секретарь президента допускал, что Путин может обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года, хотя и оценивал как более вероятное проведение этого мероприятия в 2019 году.

Последний раз Путин выступал с обращением к парламенту 1 марта 2018 года. Оно фактически стало посланием за предыдущий год, поскольку в 2017 году Путин в таком формате не выступал. До этого девять лет подряд - с 2008 по 2016 годы - послания президента РФ проходили в конце года, в ноябре или декабре. Обращения же главы государства к парламенту с 2000 по 2007 напротив проводились в первой половине года - в апреле-мае, за исключением самого первого послания Путина, оглашенного 8 июля 2000 года.

Послание президента Федеральному собранию - публичное, как правило, ежегодное, обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики на перспективу. Это обращение - не только право, но и обязанность главы государства, которая закреплена в Конституции РФ.

В России практику подобных обращений ввел президент Борис Ельцин, выступив впервые перед парламентом 24 февраля 1994 года. В общей сложности он представил шесть посланий Федеральному собранию. Путин обращался к парламенту 14 раз, Дмитрий Медведев в качестве президента РФ - четыре раза.