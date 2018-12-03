В Совфеде поддержали решение о миграционной амнистии для граждан Молдавии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова заявила, что поддерживает миграционную амнистию для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в РФ, и отметила, что эта проблема актуальна и для граждан других стран.

Как сообщили ранее в пресс-центре МВД России, граждане Молдавии, нарушившие сроки пребывания в РФ, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года выехать на родину без привлечения к административной ответственности. Соответствующее решение принято в соответствии с просьбой президента Молдавии Игоря Додона, озвученной им в ходе официального визита в Москву 31 октября. Кроме того, в отношении этих граждан с 25 февраля 2019 года будут пересмотрены в сторону отмены или смягчения принятые решения о запрете въезда в РФ.

"Я поддерживаю это решение. Проблема актуальна и не только в отношении Молдовы, но и других стран", - сказала Бокова ТАСС и напомнила, что такая практика уже применялась в отношении граждан Таджикистана. "Это позволяет иностранным гражданам выехать без привлечения к административной ответственности и при желании вернуться уже с чистой совестью и правильными документами. Так как в противном случае им будет въезд закрыт", - добавила сенатор.

31 октября Додон сообщил о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным по снятию санкций в отношении граждан Молдавии, нарушивших ст. 26 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". По его словам, в России находится около 600 тыс. граждан Молдавии, примерно половина из них нарушила миграционный режим.