Володин: свободные выборы на Украине в условиях военного положения невозможны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что провести на Украине демократические местные выборы в областях, где введено военное положение, будет невозможно.

"Как вы понимаете, после объявления военного положения ставится запрет на проведение митингов, на встречи с избирателями и многие другие вопросы, относящиеся к процедуре избирательных кампаний... Сложно сказать, как можно провести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы, законности", - сказал спикер в понедельник журналистам. "Совершенно очевидно, что это будет невозможно. Под дулами автоматов демократии не бывает", - констатировал он.