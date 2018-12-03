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Введение военного положения на Украине
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Володин: свободные выборы на Украине в условиях военного положения невозможны

Спикер Госдумы заявил, что "под дулами автоматов демократии не бывает"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что провести на Украине демократические местные выборы в областях, где введено военное положение, будет невозможно.

"Как вы понимаете, после объявления военного положения ставится запрет на проведение митингов, на встречи с избирателями и многие другие вопросы, относящиеся к процедуре избирательных кампаний... Сложно сказать, как можно провести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы, законности", - сказал спикер в понедельник журналистам. "Совершенно очевидно, что это будет невозможно. Под дулами автоматов демократии не бывает", - констатировал он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияВведение военного положения на Украине
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