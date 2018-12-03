Посольство РФ опровергло слухи о причастности российского военного к убийству в Гюмри

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Армении опровергло опубликованную в местных СМИ информацию о том, что якобы военнослужащий российской военной базы в Гюмри убил жительницу города. Об этом говорится в понедельник в распространенном заявлении пресс-службы дипмиссии.

"Обратили внимание на появившиеся в ряде армянских СМИ публикации о причастности служащего дислоцированной в городе Гюмри российской военной базы к убийству гражданки Армении. Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под "кричащими" заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные", - говорится в релизе дипмиссии РФ.

Как подчеркивается в заявлении посольства России, "такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией".

Следственный комитет республики распространил заявление, что 2 декабря в городе Гюмри было найдено тело 57-летней жительницы города Гюмри, которая скончалась в следствие побоев. Уже в понедельник некоторые местные СМИ написали, что виновным в смерти женщины якобы является военнослужащий 102-й российской базы.