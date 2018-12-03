Госдума пригласила на "правчас" с Кобылкиным представителей непарламентских партий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представители непарламентских партий в среду, 5 декабря, примут участие в "правительственном часе" в Госдуме с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Об этом сообщил в понедельник спикер палаты Вячеслав Володин.

"У нас на этой неделе "правительственный час", он будет особый, потому что в рассмотрении вопросов принимают участие представители непарламентских партий. Мы их всех пригласим на заседание Государственной думы, они будут принимать участие в рассмотрении одного из ключевых вопросов нашей повестки", - сказал он.

Володин отметил, что приглашенные смогут как задать свои вопросы министру, так и выступить с трибуны Госдумы.

Согласно российскому законодательству, партии, не представленные в парламенте, имеют возможность не реже раза в год принимать участие в пленарных заседаниях Госдумы.