{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума пригласила на "правчас" с Кобылкиным представителей непарламентских партий

Спикер палаты Вячеслав Володин отметил, что приглашенные смогут как задать свои вопросы министру природных ресурсов и экологии, так и выступить с трибуны ГД

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представители непарламентских партий в среду, 5 декабря, примут участие в "правительственном часе" в Госдуме с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Об этом сообщил в понедельник спикер палаты Вячеслав Володин.

"У нас на этой неделе "правительственный час", он будет особый, потому что в рассмотрении вопросов принимают участие представители непарламентских партий. Мы их всех пригласим на заседание Государственной думы, они будут принимать участие в рассмотрении одного из ключевых вопросов нашей повестки", - сказал он.

Володин отметил, что приглашенные смогут как задать свои вопросы министру, так и выступить с трибуны Госдумы.

Согласно российскому законодательству, партии, не представленные в парламенте, имеют возможность не реже раза в год принимать участие в пленарных заседаниях Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
Возможный выход США из ДРСМД
Песков назвал цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что политики должны были наметить пути для диалога по ДРСМД
Читать полностью