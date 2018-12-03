Спецпредставитель США обсудит в МИД РФ урегулирование в Афганистане

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов обсудят 7 декабря запуск диалога между правительством Афганистана и талибами со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"7 декабря спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов проведет в Москве консультации со спецпредставителем Госдепартамента по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В этот же день американского дипломата примет заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов".

"Основным вопросом предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей российско-американского взаимодействия на афганском направлении, прежде всего, в вопросах оказания содействия запуску прямого диалога о мире между противоборствующими в Афганистане сторонами", - добавили в министерстве.