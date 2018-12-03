Лавров: однополярность в международной политике себя изжила, но ее пытаются сохранить

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Принцип однополярности в международных отношениях устарел, но ряд стран стараются его сохранить. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Международного форума добровольцев.

"Последнее время мы наблюдаем отход от фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, таких как равноправие народов, суверенитет, невмешательство во внутренние дела друг друга, мирное урегулирование споров, со стороны целой группы государств, которые стремятся обратить, если не обратить вспять, то затормозить процесс формирования многополярного полицентричного мироутсройства, который будет опираться не на один какой-то полюс и даже не на два, а на несколько крупных полюсов, которые сейчас объективно формируются. Создаются новые центры мощного экономического роста и финансового влияния, а вместе с ними приходят и способности воздействовать на политические отношения на международной арене. Этот процесс хотят затормозить и сохранить систему, которая уже исторически себя изжила", - сказал министр.

Лавров также отметил, что эта группа стран пытается "подменить универсальные многосторонние структуры организацией неких блоковых механизмов, которые продвигают линию одной группы стран в ущерб интересам других", что подрывает принципы многосторонности, закрепленные в Уставе ООН.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря, он приурочен к международному и национальному Дню волонтера, отмечаемому 5 декабря. В мероприятии принимают участие более 15 тыс. человек.

Текущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера).