Посол России в США возложил цветы к барельефу "Дух Эльбы" в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов возложил в понедельник венок к барельефу "Дух Эльбы" Мемориала Второй мировой войны, расположенного в центре Вашингтона.

Это мероприятие в память о боевом братстве двух стран, вместе победивших нацизм, состоялось в рамках празднуемого в России Дня неизвестного солдата, когда отдают дань благодарности погибшим воинам-героям. "Мы свято чтим этот день, эту дату", - отметил посол.

"Мы сегодня чтим память неизвестного солдата. Во время войны миллионы наших граждан Советского Союза - армян, грузин, украинцев, таджиков, белорусов - потеряли свою жизнь за защиту нашей Родины. До сих пор неизвестно, где находятся многие их могилы. Я считаю, что наш долг - долг всех тех, кто живет сегодня благодаря тем людям, которые отдали свою жизнь - склонить свою голову и отдать дань памяти этим людям", - отметил посол.

"Почему мы собираемся сегодня? Да потому что в 1966 году, когда было 25-летие разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, тогда с 41-го км был перенесен прах Неизвестного солдата в Александровский сад около Кремля. И с того времени мы свято чтим этот день, эту дату", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

В церемонии приняли участие послы Армении, Туркмении, Узбекистана, временный поверенный в делах Белоруссии, а также представители дипмиссий Киргизии, Казахстана и Азербайджана. С американской стороны присутствовали представители совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, Национальной лиги семей военнопленных и пропавших без вести, Агентства США по учету военнопленных.

День неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года. 3 декабря в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов на 41-м км Ленинградского шоссе и захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь.