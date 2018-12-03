Россия потребовала от США расследовать гибель мирных граждан от авиаударов в Афганистане

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия требует от коалиции США в Афганистане расследовать авиаудары в провинциях Гильменд и Пактия, в ходе которых погибли более 30 мирных жителей, и привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Мы неоднократно заявляли, что ставка на военную силу в решении афганского вопроса несет в себе значительные риски, прежде всего связанные с ростом числа жертв среди мирного населения. К сожалению, эти опасения сбываются, - отметили в министерстве. - Требуем провести тщательное расследование упомянутых инцидентов и привлечь виновных к ответственности".

"Вновь призываем все вовлеченные стороны положить конец братоубийственной войне и начать процесс национального примирения", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ выразили глубокую озабоченность событиями в провинциях Гильменд и Пактия и отметили, что просчеты со стороны как правительственных сил, так и иностранных военных приводят к подобным трагедиям все чаще. "Такой преступный непрофессионализм порождает серьезные вопросы к деятельности натовских войск в Афганистане", - добавили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, наблюдаемый рост жертв напрямую связан с объявленным ранее решением США интенсифицировать свою военную активность в Афганистане. "Подтверждением этому служит статистика американского военного командования, согласно которой за первые десять месяцев текущего года в Афганистане сброшено рекордное количество бомб", - продолжили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 30 гражданских лиц, в том числе жертв восемь женщин и десять детей, погибли в результате удара по силам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Гильменд на юге Афганистана. В ходе другой операции международных сил в уезде Зурмат провинции Пактия погибли восемь и были ранены четыре мирных жителя.